В ФРГ арестован человек по подозрению в теракте 2000 года

Берлин, , 14:23 — REGNUM Полиция Германии арестовала подозреваемого в теракте, произошедшем 17 лет назад на железнодорожном вокзале и приведшем к ранению 10 человек, сообщает Associated Press. Полиция в городе Дюссельдорф заявила, что 50-летний мужчина, имя которого не разглашается, был арестован по данному обвинению в городке Ратинген. Подробности будут сообщены во время пресс-конференции, которая состоится 1 февраля. Напомним, в июле 2000 года на железнодорожной станции Дюссельдорфа произошел взрыв. Первоначально подозрения пали на крайне правых экстремистов, которые были недовольны иммигрантами из бывшего СССР. Среди 10 пострадавших находилась беременная женщина, которая в результате теракта потеряла ребенка.