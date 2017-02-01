В ФРГ арестован человек по подозрению в теракте 2000 года
Более подробная информация на данный момент не разглашается
Берлин, 1 февраля 2017, 14:23 — REGNUM Полиция Германии арестовала подозреваемого в теракте, произошедшем 17 лет назад на железнодорожном вокзале и приведшем к ранению 10 человек, сообщает Associated Press. Полиция в городе Дюссельдорф заявила, что 50-летний мужчина, имя которого не разглашается, был арестован по данному обвинению в городке Ратинген. Подробности будут сообщены во время пресс-конференции, которая состоится 1 февраля. Напомним, в июле 2000 года на железнодорожной станции Дюссельдорфа произошел взрыв. Первоначально подозрения пали на крайне правых экстремистов, которые были недовольны иммигрантами из бывшего СССР. Среди 10 пострадавших находилась беременная женщина, которая в результате теракта потеряла ребенка.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Нагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
NB!
01.02.17
Продать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго