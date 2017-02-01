В Тибете зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Данные о разрушениях и жертвах пока не поступали

Пекин, , 14:19 — REGNUM Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о новых подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 18:07 по местному времени. Сразу после этого проследовало несколько незначительных колебаний — афтершоков, пишет «Чжунго синьвэнь».

Данные о разрушениях и жертвах пока не поступили.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 января землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в уезде Сог-Янь в округе Нагчу Тибетского автономного района.

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