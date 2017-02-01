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Метель в Саратовской области: возможны обрывы электропередач

Происшествия
Синоптики прогнозируют метель и снег по всему региону
Леонид Соломаткин. Зима. Метель. 1876 Леонид Соломаткин. Зима. Метель. 1876

Саратов, 1 февраля 2017, 14:16 — REGNUM  В ночь с 1 на 2 февраля в Саратове ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный 6−11 м/с, порывы 13−18 м/с. Температура: ночью — 10 0С … — 12 0С, днём — 6 0С… — 8 0С, сообщает мэрия Саратова со ссылкой на областной центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, передает ИА REGNUM.

Возможно обрыв линий электропередач и связи, порыв плохо утепленных участков теплотрасс, затруднение в работе транспорта. Отмечают в горадминистрации.

Ночью и днём 2 февраля в ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15−18 м/с, метель.

По данным Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, по области ночью температура воздуха опустится до — 8 … — 13 °C, в пониженных местах до — 18 °C. Днем 2 февраля в регионе и температура воздуха — 5 … — 10 °C, местами в Левобережье до — 15 °C.

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