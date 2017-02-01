Жертва транспортной карты в Чувашии: девочку высадили без денег

Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Чувашии начата доследственная проверка в связи сообщениями о том, что из маршрутки высадили 8-летнюю девочку из-за отсутствия терминала безналичной оплаты. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник регионального СУСК Олег Дмитриев.

Информация о происшествии появилась в местных СМИ. Сообщалось, что 30 января в 16:45 часов в Чебоксарах восьмилетняя девочка села на остановке «Улица Чернышевского» на маршрутное такси №60, где попыталась расплатиться за проезд картой безналичной оплаты, однако считывающего устройства в салоне не оказалось, и водитель высадил ее. Девочка шла пешком две остановки до музыкальной школы. Отметим, что в тот день температура воздуха в Чебоксарах составила — 16 градусов мороза, вечером опустилась до — 23 градусов мороза.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются личности девочки, ее родителей, водителя, а также владельца транспортного средства. В ходе проверки будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также будет дана правовая оценка действиям водителя маршрутного такси и владельца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единая транспортная карта появилась в Чувашии в 2014 году, но многие водители маршруток ее не принимали и просили наличные. С 1 января 2017 года все транспортные средства, задействованные в пассажирских перевозках, должны быть оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда. В случае отказа в работе мобильного терминала, произошедшего не по вине пользователя, или в случае его отсутствия, проезд осуществляется без взимания платы. Напомним, при безналичной оплате проезда в общественном транспорте стоимость дешевле на 1 рубль.