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Экстремизм в соцсетях: на Ставрополье вскрывают новые факты

Происшествия
В возбуждении ненависти по национальному признаку заподозрены сразу два жителя региона в селе Курсавка и Ставрополе
Соцсеть
Иллюстрация: Pixabay.com
Соцсеть

Ставрополь, 1 февраля 2017, 14:03 — REGNUM  

В Ставропольском крае всё чаще разоблачаются факты экстремизма, в том числе, в социальных сетях. За последние два дня Следственный комитет сообщает о двух таких раскрытых фактах.

Под подозрение в возбуждении ненависти либо вражды по национальному признаку попали два жителя региона — Невинномысска и Ставрополя.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, 21-летний житель Ставрополя опубликовал на странице соцсети аудиозапись экстремистского характера. Публикация призывает одну группу людей к враждебным действиям в отношении другой национальности.

Разместивший публикацию парень должен был понимать, что выложил запись в открытый доступ и тем самым побуждает людей к экстремизму.

Дома у него изъяты CD-диски с аудио-записями, размещенными на интернет-страницах, и мобильный телефон.

Расследование дела завершено и направлено в прокуратуру, а затем в суд.

Сегодня же 31-летний житель села Курсавка также попал под подозрение по экстремистской статье. Он публично, в одном из магазинов Невинномысска унизил женщину по национальному признаку.

Напомним, в январе 2017 года ИА REGNUM сообщило об осуждении школьницы из города Ессентуки за высказывания в соцсетях, одобряющие экстремизм и призывающие к активной вражде между религиозными конфессиями. Она приняла ислам, но неверно истолковывала вероучения.

Впоследствии девушка раскаялась. Суд оштрафовал ее на 50 тыс. рублей.

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Ранее в Зеленокумске 20-летний Антон Павленко также был осужден за публикацию в соцсетях фото-, аудио-, видеоматериалов, комментариев и текстов экстремистского характера. 18-летний Артем Дейкун был осужден за организацию экстремистской деятельности через соцсеть. Он призывал вступить в экстремистскую организацию, деятельность которой запрещена в России судом.

В производстве следственных органов находится еще ряд подобных дел. Все попавшие под подозрение — молодые люди в возрасте 17−25 лет.

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