Группу жителей Чечни задержали по подозрению в попытке примкнуть к ИГ

«Двое из них работают программистами в медицинских учреждениях Шелковского района»

Грозный, , 13:50 — REGNUM Группу молодых людей, которых подозревают в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержали в Шелковском районе Чечни. Об этом сообщает Телекомпания «Грозный».

«Двое из них работают программистами в медицинских учреждениях Шелковского района, — говорится в сообщении. — Остальные — учатся. Их главный вербовщик дипломированный юрист».

По данным сотрудников правоохранительных органов, молодые люди планировали покинуть территорию Российской Федерации (РФ) и примкнуть к террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Отмечается, что в профилактических мероприятиях с молодежью в Чечне задействованы все, от сотрудников полиции до духовенства.