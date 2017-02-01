Группу жителей Чечни задержали по подозрению в попытке примкнуть к ИГ
Грозный, 1 февраля 2017, 13:50 — REGNUM Группу молодых людей, которых подозревают в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержали в Шелковском районе Чечни. Об этом сообщает Телекомпания «Грозный».
«Двое из них работают программистами в медицинских учреждениях Шелковского района, — говорится в сообщении. — Остальные — учатся. Их главный вербовщик дипломированный юрист».
По данным сотрудников правоохранительных органов, молодые люди планировали покинуть территорию Российской Федерации (РФ) и примкнуть к террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.
Отмечается, что в профилактических мероприятиях с молодежью в Чечне задействованы все, от сотрудников полиции до духовенства.