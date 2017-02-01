Смертельная мода: в магазине Белгорода нашли опасную для жизни одежду

Белгород, , 13:31 — REGNUM В Белгороде предпринимателя оштрафовали за торговлю опасными для здоровья товарами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, в магазине, принадлежавшем бизнесмену, продавалась одежда, окрашенная токсичными красителями.

На протяжении длительного времени в принадлежащем Руслану Магмедяну магазине «Рибасо», ранее носившем название «Дисконт», продавалась одежда, в производстве которой использовались опасные для жизни и здоровья красители. В красителях находились производные бензидина и формальдегид, которые могли вызвать рак мочевого пузыря и серьезные легочные заболевания. В июне 2016 года предприниматель уже получал предостережение, но не обратил на него внимания и продолжил торговать опасными товарами.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Собранные следователями доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Бизнесмену назначено наказание в виде штрафа на 70 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Маша и медведь пытались отсудить у костромского пенсионера 50 тысяч рублей