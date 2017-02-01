В Югре начинается суд по коррупции в ЖКХ

Пыть-Ях, Югра, , 13:31 — REGNUM В Югре начались судебные слушания по делам фигурантов громкого коррупционного дела в ЖКХ города Пыть-Яха. На скамье подсудимых — экс-сотрудница муниципального предприятия и бывший бухгалтер управляющей компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службах прокуратуры по ХМАО и регионального СУ СКР.

В ходе предварительного следствия установлено, что бывший бухгалтер УК в разные периоды 2015 и 2016 года по поручению учредителя управляющей компании якобы передавала взятки в размере от 40 до 180 тысяч рублей начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха за значительное занижение сумм, подлежащих уплате в МУП «УГХ» за поставленные коммунальные ресурсы.

Данное уголовное дело о посредничестве во взятке было выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, которое сейчас рассматривается в суде — в отношении начальницы службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха, обвиняемой в получении взяток. Чиновница находится под домашним арестом. Слушания в суде тянутся с ноября 2016 года. По версии следствия, сотрудница МУП «УГХ» в 2015 и 2016 годах неоднократно получала взятки от представителей коммерческих фирм за то, что уменьшала или вовсе не выставляла счета за потреблённую воду. То есть в счета-фактуры вносились ложные сведения. В общей сложности, начальница службы сбыта получила в качестве взяток 530 тыс. рублей. Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и активно сотрудничала со следствием, благодаря чему удалось выявить другие коррупционные преступления.

В отношении учредителя управляющей компании возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Напомним, директор МУП «УГХ» города Пыть-Яха Алексей Новиков был признан в ноябре прошлого года виновным в вымогательстве взятки и её получении от директора ООО «Навигатор» в размере 700 тыс. рублей. В итоге, Алексей Новиков приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и к штрафу в размере 4,2 млн рублей.