ЧП в горах Кабардино-Балкарии: спасатели ищут альпинистку

Нальчик, , 13:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ведутся спасательные работы — на Эльбрусе ищут альпинистку. Информация о том, что при восхождении на вершину стало плохо женщине, поступила в региональное управление МЧС сегодня, 1 февраля, около 11:16. Как сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве, женщина находится на седловине Эльбруса, на высоте около 5300 метров.

Для обнаружения и эвакуации туристки направились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного в составе 11 человек.

Отметим, что в наступившем году это уже второе ЧП, произошедшее в горах Кабардино-Балкарии. Так, 3 января в Эльбрусском районе, с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, на высоте 5100, при восхождении турист упал в расщелину. Спасатели нашли и доставили его на высоту 4200 метров над уровнем моря на базу «Приют 11». После этого пострадавший отказался от дальнейшей помощи спасателей, так как повреждений во время падения он не получил.

8 января помощь туристке из незарегистрированной группы потребовалась в ущелье Адыл-Су, в районе альплагеря «Джангутан». Женщина сломала ногу. В тот же день к ночи она была доставлена спасателями в больницу поселка Эльбрус.