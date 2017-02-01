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11 школ закрыто в Воронежской области из-за гриппа

Происшествия
В регионе снова растет число заболевших
Школа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Школа

Воронеж, 1 февраля 2017, 12:51 — REGNUM  В Воронежской области вновь растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора 1 февраля, за последнюю неделю к медикам обратились более 13 тыс. человек, это на 25,6% больше, чем неделей ранее.

По-прежнему чаще всего болеют дети до 14 лет — за неделю зафиксировано более 8,3 тыс. случаев. 66% всех заболевших — жители областного центра.

По данным на 30 января на территории региона в связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлены занятия полностью в 11 школах, а также в 96 классах 32 школ. Также закрыты восемь детских садов, еще в восьми детсадах закрыты отдельные группы.

По оперативной информации вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» с 22 по 29 января было выделено 19 вирусов, в том числе девять вирусов гриппа А (H3N2), семь вирусов парагриппа, три аденовируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 декабря, в связи с ростом заболеваемости гриппом, было принято решение отправить на досрочные каникулы всех школьников в Воронеже. После выхода с январских каникул медики фиксировали спад заболеваемости гриппом в регионе.

В января в регионе зафиксирован и случай смерти ребенка, предположительно, от простуды — малышу не исполнилось и двух месяцев.

Добавим, что в соседнем Орле из-за гриппа на карантин закрыли все школы — с 31 января по 5 февраля. До этого занятия в школах города приостанавливались на несколько дней в декабре.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Орла ввели карантин из-за гриппа – уже во второй раз

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Грипп, ОРЗ
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