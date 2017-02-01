В Италии семейная пара продавала оружие в Ливию

Рим, , 12:35 — REGNUM Три итальянца и ливиец в период между 2011 и 2015 годами продавали из Италии в страны, подпадающие под эмбарго (Иран и Ливия), вертолеты, штурмовые винтовки и ракеты класса «земля — воздух» без необходимых министерских разрешений. Об этом сообщает информагентство ANSA. Среди задержанных граждан — супружеская пара из провинции города Неаполя, у следователей есть информация, что муж и жена были мусульманами и проповедовали радикальный ислам. Незаконный оборот оружия, в котором были замешаны супруги, кроме того, имел рынком сбыта активные группы террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии. В материалах дела имеется архивное фото семейной пары в компании бывшего иранского президента Махмуда Ахмадинежада.

Под следствием оказался также генеральный директор компании «Вертолеты Италии» Андреа Парди, уже вовлеченный в еще одно расследование по незаконной торговле оружием и вербовке наемников между Италией и Сомали. Все трое преступников находятся в тюрьме, гражданин Ливии находится в бегах.

Также следователи сообщают, что некоторые виды продаваемого оружия были иностранного происхождения, а именно — стран бывшего Советского Союза.