Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае увеличилась

За неделю с 23 по 29 января 2017 года зарегистрировано 26,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 66% выше эпидемического порога

Барнаул, , 12:22 — REGNUM Число заболевших ОРВИ и гриппом жителей Алтайского края увеличивается. По официальным данным сайта Роспотребнадзора, за неделю с 23 по 29 января 2017 года в регионе зарегистрировано 26,6 тыс. заболевших, что на 66% выше эпидемического порога. Причем превышение эпидемического порога (на 27−93%) отмечается среди всех возрастных групп, а при лабораторных исследованиях медики по-прежнему выявляют у заболевших наличие вирусов гриппа А/H3N2/, А /H1N1/.

В образовательных, медицинских организациях, а также в организациях сферы обслуживания, транспорта, действуют ограничительные мероприятия. В связи с отсутствием по причине заболевания ОРВИ в классе, группе более 20% детей, приказами руководителей образовательных организаций полностью приостановлен учебный процесс в 28-ми школах, в 25-ти дошкольных учреждениях; частично (по классам, группам) — в 283-х классах 74-х школ, в 128-ми группах 83-х дошкольных учреждений.

Но если в Барнауле, судя по данным Роспотребнадзора, полностью закрытых ДОУ и школ сейчас нет (частично приостановлен учебный процесс в 133-х классах 31-ой школы, 76-ти группах 44-х дошкольных учреждений), то в Бийске приостановили свою работу девять школ и один детсад, их закрыли на карантин в Бийске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине января 2017 года в Алтайском крае было зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом (превышение эпидемического порога составляло 35%).

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