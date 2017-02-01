В Китае после катания на аттракционе скончалась девушка

Причины смерти до сих пор не установлены

Нинбо, Китай, , 11:59 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Чжэцзян подтвердили гибель 20-летней жительницы Нинбо, скоропостижно скончавшейся во время посещения парка аттракционов. По данным руководства парка развлечений, девушка внезапно потеряла сознание и умерла по прибытию в больницу.

Инцидент произошел примерно в 10:30 по местному времени. Девушка, чья личность в настоящее время устанавливается, ожидая своей очереди для того, чтобы прокатиться на американских горках, внезапно потеряла сознание. Реанимационные действия, оказанные сотрудниками парка аттракционов, не принесли результатов, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшая к месту ЧП машина скорой помощи доставила девушку без сознания в больницу, однако спасти ее врачам не удалось — гражданка КНР скончалась сразу после прибытия в медицинское учреждение. Расследование причин смерти посетительницы парка развлечения продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, трагический случай произошел вечером 18 мая в крупнейшем петербургском парке развлечений «Диво-остров». Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчине средних лет стало плохо после посещения аттракциона «Катапульта».

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