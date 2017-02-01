Жительницу Брянской области осудят за убийство новорожденного сына

Брянск, , 11:56 — REGNUM В Брянской области утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве новорожденного ребенка в поселке Навля в октябре 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, сейчас дело уже направлено в суд.

По версии следствия, 29 октября 2016 года жительница поселка родила сына. Несмотря на то, что ребенок родился здоровым, она закопала мальчика во дворе собственного дома. После она объяснила свой поступок тяжелым материальным положением — на иждивении у обвиняемой есть еще два маленьких ребенка. В отношении жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в Брянской области за преступление по аналогичной статье на три года лишения свободы была осуждена помощник судьи из города Погар. Напомним, что полицейские нашли мертвого ребенка 20 апреля в урне на Кутузовском проспекте в Москве. Установить личность матери удалось благодаря оставленному рядом на лавочке мобильному телефону.

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