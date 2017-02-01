В центре Луганска произошел взрыв Происшествия По предварительным данным, взорвался бытовой газ

Луганск, , 11:42 — REGNUM В центре Луганска произошел взрыв, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской народной республики (ЛНР). По предварительным данным, по адресу Красная площадь, дом 2 взорвался бытовой газ. На месте происшествия работают спасатели. Также в районе дома, где произошел взрыв, находится глава МЧС ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

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