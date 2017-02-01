Барнаул готовится «поплыть» в паводок

Из-за опасений большого паводка с улиц краевой столицы в спешном порядке убирают снег, проверяют работу ливневой канализации и герметизацию колодцев

Барнаул, , 11:20 — REGNUM В связи со значительным превышением среднекраевых норм снежного покрова в Барнауле готовятся к тому, что в первую волну паводка город может «поплыть». Минимизировать возможные последствия власти пытаются различными способами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как известно, Барнаульский полигон ТБО объявил о бесплатном приеме снега до 5 февраля. Также, по данным программы «Вести-Алтай», пристальное внимание уделят не только поселкам Затон и Ильича, где весной случаются подтопления, но и районам новостроек, куда может пойти талая вода с полей.

Коммунальщики, отвечающие за расчистку дворов и вывоз снега, а также работники водоканала, в свою очередь, проверяют работу ливневой канализации и проводят герметизацию колодцев. Также планируется защитить и подвалы, чтобы туда не зашла вешняя вода.

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«Запасы снега по всей территории края неоднократно превышают норму по высоте снежного покрова и по содержанию в нем воды. Всего три раза в истории Алтайского края фиксировалась такая ситуация», — об этом со ссылкой на начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера сообщает сегодня, 1 февраля, «Алтайская правда».

Для предотвращения подтопления барнаульских новостроек, по данным «Вестей», из городского бюджета выделят около 10 миллионов рублей.

«Чтобы не допустить перелива воды через Павловский тракт, рядом с домами уже вырыли котлован-накопитель, перекрыли пропускную трубу под улицей Власихинской, а на улице Просторной проложили две трубы большого диаметра. Водоотведение ливневой канализации планируется в районе Сухого лога», — информируют «Вести».

И тем не менее, по словам первого заместителя главы администрации Индустриального района Барнаула Юрия Асеева, все возможные ЧП, связанные с паводком в городе, предусмотреть не удастся.

«Район растет, кварталы застраиваются, поэтому ливневая канализация строится параллельно. <…> ежегодно ситуация паводковая разная, получается так, что вода приходит из тех мест, откуда невозможно предусмотреть», — заключил чиновник.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года первая волна паводка принесла барнаульскому коммунальному хозяйству немало хлопот. Подтопление технических помещений в жилом квартале-2011 произошло в конце марта. Помимо подвалов, волна вешних вод затопила несколько припаркованных возле домов автомобилей.

По прогнозам специалистов, и в 2017 году первая волна паводка будет особенно сложной.

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