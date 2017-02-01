В метро Москвы одна из пассажирок покусала другую — СМИ

Москва, , 11:00 — REGNUM В Московском метрополитене в результате конфликта пострадала женщина — ее искусала другая пассажирка, сообщает Life.

По данным издания, конфликт произошел на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Две женщины поссорились и одна из женщин искусала другой руки.

Пострадавшая госпитализирована, у нее раны в области кистей рук, характерные для укусов. Также у нее расцарапано лицо. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.