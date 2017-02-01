Лавинная опасность объявлена сразу в нескольких районах Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 10:59 — REGNUM

На Камчатке в нескольких районах края объявлена лавинная опасность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, предупреждение будет действовать до 4 февраля.

Самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

«Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры безопасности, а любителей эксремальных видов спорта просим отказаться от похода в горы», — говорят в МЧС.

Ситуацию с лавинами на Камчатке ухудшает новый циклон, который подошел к берегам региона. Вопреки ожиданиям синоптиков, атмосферный вихрь почти не затронул Петропавловск, принеся сюда только сильный ветер, но не снег. Однако циклон будет влиять на районы края в течение нескольких дней, когда возможны обильные осадки при штормовом ветре.