Больница в Макеевке попала под обстрел

Макеевка, ДНР, , 10:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию больницы в Макеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

«Зафиксировано 2 попадания на территорию городской больницы №2, — говорится в сообщении. — Предпринимаются меры для обеспечения безопасности, пациенты больницы сейчас в убежище».

В мэрии добавили, что обстрел в этом районе продолжается. Повреждены жилые дома, есть попадания в общеобразовательную школу №21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.