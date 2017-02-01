Больница в Макеевке попала под обстрел
Макеевка, ДНР, 1 февраля 2017, 10:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию больницы в Макеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.
«Зафиксировано 2 попадания на территорию городской больницы №2, — говорится в сообщении. — Предпринимаются меры для обеспечения безопасности, пациенты больницы сейчас в убежище».
В мэрии добавили, что обстрел в этом районе продолжается. Повреждены жилые дома, есть попадания в общеобразовательную школу №21.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.
- 1 Февраля 2017 СБ ООН принял резолюцию Киева и выразил «озабоченность» ситуацией в ДНР
-
- 1 Февраля 2017 Впервые Госдеп занял нейтральную позицию в ситуации в Донбассе — Пушков
-
- 1 Февраля 2017 NB!«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
-
- 1 Февраля 2017 NB!Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе