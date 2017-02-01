Автобус Сочи — Баку замерз на трассе Ставрополья

Двадцать человек, включая двух детей, остались в снежном плену на дороге

Ставрополь, , 10:48 — REGNUM



В Ставропольском крае на трассе замерз рейсовый автобус Сочи — Баку. Двадцать пассажиров, включая двух детей, пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в холодную ночь с 31 января на 1 февраля. В 02:50 в районе села Стародубское трассы ФАД Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды совершил вынужденную остановку частный автобус «Мерседес».

Он вез людей из Сочи в Баку, но в автобусе замерзла солярка. Двадцать пассажиров, включая двоих детей, пришлось срочно размещать в ближайшем детском саду №32 «Пчелка» села Стародубское.

Им было обеспечено горячее питание и предоставлены места для отдыха. На выручку автобуса отправились полицейские, экипаж ГИБДД.

Отметим, что последние два дня были самыми холодными на Ставрополье в эту зиму. Температура воздуха ночью опускалась до минус 18 градусов.