Весь день без тепла: в Соликамске крупная коммунальная авария

Прорыв теплотрассы произошел утром, устранить аварию планируют вечером. По прогнозам синоптиков, в городе в течение суток ожидается температура от 12 до 15 градусов по Цельсию ниже ноля

Соликамск, Пермский край, , 10:45 — REGNUM В городе Соликамске Пермского края утром 1 февраля произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались свыше 7 тысяч человек, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Порыв обнаружен на трубе диаметром 325 мм, в тепловой камере по адресу ул. 1 Мая 30. Под аварийное отключение отопления попали 3-й микрорайон «Калийщиков», в том числе детские сады № 17,44, школа № 1, гимназия № 2, Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского. В учреждениях образования учебный процесс не прекращается, проводится мониторинг температурного режима. В дошкольных учреждениях приемдетей приостановлен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Соликамска.

На месте ведутся работы аварийной бригады МУП «Теплоэнерго». В работе задействованы две единицы спецтехники. Проведение земельных работ не требуется. Как отметили в управлении гражданской защиты города, ориентировочное время ликвидации аварии — 18:00 местного времени (16:00 мск).

В Соликамске в течение суток ожидается температурный режим в пределах 12−15 градусов по Цельсию ниже ноля.

Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития ЧС на территории Пермского края, 1 февраля сществует вероятность возникновения аварий на системах электроснабжения и объектах ЖКХ не выше муниципального уровня на территории Пермского края. Источник — износ, несвоевременный ремонт коммунальных сетей, погодные условия — слабые гололедно-изморозевые явления.