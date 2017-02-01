В Омске полиция и Росгвардия освободили взятого в заложники ребенка
Захватчиком оказался 41-летний ранее судимый местный житель, он требовал передать ему наркотики
Омск, 1 февраля 2017, 10:44 — REGNUM В Омске сотрудники правоохранительных органов освободили 13-летнюю девочку, которую взял в заложники неизвестный мужчина, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, инцидент произошел в частном доме. Неизвестный мужчина ворвался в него и захватил в заложники находившуюся в доме девочку. Ее бабушка успела выбежать, очевидцы вызвали полицию.
Захватчиком оказался 41-летний ранее судимый местный житель, он требовал передать ему наркотики. Его обезвредили сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Захват заложников». Ребенок не пострадал.
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