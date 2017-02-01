В Омске полиция и Росгвардия освободили взятого в заложники ребенка

Захватчиком оказался 41-летний ранее судимый местный житель, он требовал передать ему наркотики

Омск, , 10:44 — REGNUM В Омске сотрудники правоохранительных органов освободили 13-летнюю девочку, которую взял в заложники неизвестный мужчина, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел в частном доме. Неизвестный мужчина ворвался в него и захватил в заложники находившуюся в доме девочку. Ее бабушка успела выбежать, очевидцы вызвали полицию.

Захватчиком оказался 41-летний ранее судимый местный житель, он требовал передать ему наркотики. Его обезвредили сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Захват заложников». Ребенок не пострадал.