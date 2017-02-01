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МИД КНР: Точный список фамилий пропавших туристов до сих пор не составлен

Происшествия
Судно с китайскими туристами перевернулось у берегов Малайзии 28 января
Поисковая операция у берегов Малайзии
Иллюстрация: Algo.com
Поисковая операция у берегов Малайзии

Пекин, 1 февраля 2017, 10:19 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР подтвердил информацию о том, что точный список граждан КНР, пропавших в результате кораблекрушения у берегов Малайзии, до сих пор не составлен. По словам дипломата, процесс составления списка осложняется тем, что регистрация пассажиров при посадке на судно проводилась без соблюдения требований.

Правоохранительные органы Малайзии обнаружили, что один из пассажиров был дважды зарегистрирован на судне. Еще один из китайских туристов зарегистрировался самостоятельно, при этом его супруга и ребенок зарегистрированы на рейс не были, пишет «Чжунго синьвэнь».

По данным МИД КНР, один из туристов зарегистрировался на рейс, однако не попал на борт из-за опоздания. Таким образом, на сегодняшний день известно о 20 спасенных туристах и двух членах экипажа. Пропавшими без вести числятся 5 туристов и еще 1 член экипажа. Тела троих граждан КНР были обнаружены в море, в настоящий момент решается вопрос о передаче тел погибших родственникам в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 января Министерство иностранных дел КНР запросило малайзийскую сторону о продолжении поисково-спасательной операции, а также выразило надежду, что «малайзийская сторона проведет справедливое и объективное расследование, чтобы как можно скорее узнать причину произошедшего».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Малайзии: 5 китайских туристов числятся пропавшими

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