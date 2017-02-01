В Подмосковье по подозрению в убийстве на парковке ТРЦ задержан подросток

Видное, Московская область, , 10:18 — REGNUM В Московской области арестован подросток, подозреваемый в убийстве человека на парковке торгового центра Vegas, сообщает региональный главк СКР.

В городе Видное по ходатайству следствия 16-летний подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, конфликт между двумя несовершеннолетними на парковке торгово-развлекательного центра 29 января перерос в драку. Один из подростков достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в область груди.

15-летний пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».