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Дома для детей-сирот в Якутии: «Прослеживается коррупционная составляющая»

Происшествия
ОНФ обратился жалобой в прокуратуру

Якутск, 1 февраля 2017, 11:46 — REGNUM  Для детей-сирот в Якутске строили одни дома, а заселили совсем в другие. Жильё расположено на окраине вместо центра, не имеет сопутствующей инфраструктуры и уже приходит в негодность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского отделения ОНФ. «Народный фронт» счёл квартиры бракованными, и просит прокуратуру разобраться в ситуации.

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«Здесь явно прослеживается коррупционная составляющая, — считает руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» ЯРО ОНФ Александр Жураковский. — В ходе анализа ситуации выяснилось, что застройщик экономил на качестве возведенного жилья. Дома расположены на болоте, фундамент соответствующий не укреплён. Квартиры обделаны спустя рукава».

ОНФ обратился в прокуратуру, региональное министерство строительства, архитектурно-строительный надзор, Роспотребнадзор и другие ведомства. По качеству строительства жилья для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья по республике в целом ситуация обстоит неблагополучно, считают в «Народном фронте»."Подобное разгильдяйство к жилищам людей, заботу о которых взяло на себя государство, наблюдается и в Вилюйском, Хангаласском районах. С каждым конкретным случаем будем разбираться», — заверил Александр Жураковский.

По данным «фронтовиков», сироты получили вместо нормальных квартир дешёвые студии в отдаленном районе после того, как застройщик начал затягивать возведение дома в центре города, попутно предлагая сотрудникам мэрии расселить сирот в другие строящиеся дома по Билибина. В начале специалисты городской администрации отказывались от этого варианта и даже подали на фирму в суд, чтобы расторгнуть муниципальный контракт, но в итоге заключили мировое соглашение, приняв условия руководителя компании-застройщика ООО «Товары Саха Якутместпрома».

«Застройщик привлек по контракту муниципальные средства свыше 36 млн руб., благодаря чему смог взять кредит на строительство многоэтажного дома в центре Якутска, где должен был предусмотреть 85 квартир для детей-сирот, — рассказал также сопредседатель якутского штаба ОНФ Антон Жондоров, — Далее фирма начинает параллельное возведение более дешевого жилья эконом-класса на окраине города, куда в итоге и определили сирот. Те квартиры, которые изначально для них предназначались, сейчас распродаются по рыночной цене. Здесь можно проследить некую схему, направленную на обогащение предпринимателя на фоне ухудшения условий для детей-сирот».

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Товары Саха Якутместпрома», которым руководит Смбат Саакян, уже замешана в одном коррупционном скандале в Якутске. Компания незаконно возводила многоэтажный дом на участке, предназначенном под строительство школы №35 для детей-инвалидов. По этой причине строительство здания долгожданного учебного заведения остановлено, а жилой дом возводится быстрыми темпами. Прокуратура требует снести незаконно построенное здание. В отношении экс-заместителя главы Якутска по экономике и финансам Егора Попова, курировавшего земельные вопросы, возбуждено уголовное дело.

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