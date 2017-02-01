С держателей игровых автоматов на Камчатке взыскали 175 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 10:06 — REGNUM

На Камчатке по иску прокуратуры в доход государства взыскано 175 млн рублей с фигурантов громкого дела об организации сети игровых залов в регионе. Резонанс история получила из-за того, что в работе незаконному бизнесу помогал высокопоставленные полицейский и его подчиненные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

В частности, в колонии сидят организаторы — 50-летний Александр Зацепин и 54-летний Мирон Дацив. С них суд накануне и взыскал указанную сумму незаконно полученного дохода.

В рамках рассмотрения дела в суде выяснилось, что Зацепин и Дацив с 2009 по 2013 год совместно получили доход от незаконной предпринимательской деятельности в виде организации азартных игр в сумме почти 229 млн рублей. Кроме того, с февраля 2012 по май 2013 года Зацепин самостоятельно получил от работы нелегальных казино более 62 млн рублей.

«В обеспечение исковых требований по заявлению прокуратуры на имущество и денежные средства осужденных, а также иных лиц в 2016 году наложен арест», — сказали в надзорном ведомстве.

С 2009 по май 2013 года Зацепин и Дацив незаконно организовали и проводили в Петропавловске-Камчатском и городе Елизово азартные игры с использованием игровых автоматов. Для этого они арендовали 8 помещений, подыскали не менее 25 операторов и администраторов залов игровых автоматов, которые работали круглосуточно, обеспечили охрану залов и поставку игрового оборудования.

Их «крышевал» начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД УМВД края Евгений Рогожин. Он предупреждал злоумышленников о проводимых полицейских проверках и те на некоторые время просто закрывали свои залы. За это высокопоставленный полицейский получил 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Свои сроки получили и еще двое полицейских пониже рангом — они также помогали организаторам игорного бизнеса избежать проверок.