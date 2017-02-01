Волгоград: На заброшенном заводе рухнуло здание, есть погибший

Волгоград, , 10:02 — REGNUM В Волгограде обрушилось здание. Инцидент произошел накануне вечером в Красноармейском районе города. По информации экстренных служб, у старом трехэтажном здании, расположенном на территории бывшего Сарептского мачтозавода, обвалилась стена.

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Сообщение о ЧП поступило 31 января в 17:30. На место прибыли спасатели. Сообщается, что в результате инцидента погиб мужчина.

На месте ЧП спасатели продолжат работу и сегодня. Ветхое здание находится в аварийном состоянии и угрожает обрушиться в любую минуту. С помощью тяжелой техники специалисты приступят к разбору завалов.

По факту произошедшего следственными органами уже начата доследственная проверка. Личность погибшего пока не установлена. дознавателям также предстоит выяснить, зачем потерпевший полез в старое здание.

Вероятно, что мужчина пытался «разжиться» стройматериалами и разбирал стену на кирпичи, пишет информационное издание V.1. Недалеко от инцидента обнаружены кувалда и другие ручные строительные инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно обрушение здания произошло в Волгограде 7 января. На третьем этаже дома № 13 по улице Мира рухнула балконная конструкция. В этот момент на балконе находились двое мужчин. Обошлось без погибших. Прибывшие на место инцидента медики оказали пострадавшим необходимую помощь.