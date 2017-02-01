Среда, 01 Февраля 2017 года
11:07:17 МСК

Волгоград: На заброшенном заводе рухнуло здание, есть погибший

Происшествия
Личность мужчины, погибшего под завалами, устанавливается

Волгоград, 1 февраля 2017, 10:02 — REGNUM  В Волгограде обрушилось здание. Инцидент произошел накануне вечером в Красноармейском районе города. По информации экстренных служб, у старом трехэтажном здании, расположенном на территории бывшего Сарептского мачтозавода, обвалилась стена.

Читайте также: В Волгограде потолок рухнул прямо на голову девочке: ребёнок в больнице

10 семей эвакуировано из общежития в Волгограде после обрушения штукатурки

Сообщение о ЧП поступило 31 января в 17:30. На место прибыли спасатели. Сообщается, что в результате инцидента погиб мужчина.

На месте ЧП спасатели продолжат работу и сегодня. Ветхое здание находится в аварийном состоянии и угрожает обрушиться в любую минуту. С помощью тяжелой техники специалисты приступят к разбору завалов.

По факту произошедшего следственными органами уже начата доследственная проверка. Личность погибшего пока не установлена. дознавателям также предстоит выяснить, зачем потерпевший полез в старое здание.

Вероятно, что мужчина пытался «разжиться» стройматериалами и разбирал стену на кирпичи, пишет информационное издание V.1. Недалеко от инцидента обнаружены кувалда и другие ручные строительные инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно обрушение здания произошло в Волгограде 7 января. На третьем этаже дома № 13 по улице Мира рухнула балконная конструкция. В этот момент на балконе находились двое мужчин. Обошлось без погибших. Прибывшие на место инцидента медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
«У рубля не осталось драйверов для укрепления»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
«Нефть сдерживает падение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.02.17
Обама не торопится возвращаться с отдыха на Виргинских островах – TMZ
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на юго-востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
ещё главное