Под Тулой маршрутка попала в ДТП: один погибший, четверо ранены

Водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус

Тула, , 09:57 — REGNUM Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ДТП в Тульской области утром 1 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:45 на 127-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения, и врезался в микроавтобус Iveco, который ехал по маршруту Кимовск — Тула.

В результате автоаварии на месте погиб водитель легкового автомобиля. Среди пострадавших — также пассажиры микроавтобуса, один мужчина и три девушки.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Сегодня же крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Ивановской области: из-за отвалившегося на ходу колеса перевернулся микроавтобус, перевозивший рабочих одной из фабрик региона. В результате пострадали 16 человек.