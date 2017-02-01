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В Ивановской области в ДТП с автобусом пострадали 16 человек

Происшествия
У автобуса «Форд-Транзит» отвалилось левое колесо и водитель потерял управление

Иваново, 1 февраля 2017, 09:26 — REGNUM  В Ивановской области шестнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом, сообщает региональное управление МВД РФ.

Автобус, перевозивший рабочих кондитерской фабрики, перевернулся на трассе Родники — Иваново у деревни Никульское. По предварительным данным, у автобуса «Форд-Транзит» отвалилось левое колесо и водитель потерял управление.

Сделав полный переворот, автобус слетел в кювет и встал на крышу. Погибших нет, госпитализированы в больницу в Вичугу 16 человек, включая водителя.

Характер травм пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

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