Пожар на брошенном судне у берегов Владивостока ликвидирован — МЧС

С применением судна на воздушной подушке специалисты провели разведку горящего сухогруза

Владивосток, , 09:24 — REGNUM Вспыхнувшее в Амурском заливе бухты Кирпичного завода в ночь на 1 февраля судно «Еруслан» перестало гореть: произошла самоликвидация огня, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

«После проведённой пожарными дополнительной разведки на заброшенном судне «Еруслан» установлено, что на сухогрузе произошла самоликвидация огня», — сообщили в пресс-службе.

Пожар на заброшенном судне произошёл в ночь на 1 февраля. Оперативная группа из шести спасателей пожарного гарнизона прибыла к месту ЧП утром.

«С применением судна на воздушной подушке специалисты провели разведку горящего сухогруза», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС обратились в морской спасательно-координационный центр Владивостока по возможному привлечению буксира ледокольного типа: «Еруслан» находился во льдах, экипажа на борту не было. На буксире спасатели добрались до «Еруслана».

Выяснилось, что пламени уже нет. Тем не менее на месте пожара ведутся работы с целью выяснить причину пожара.