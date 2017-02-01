В Ярославской области в жилом доме взорвался баллон с пропаном Происшествия Есть пострадавшие

Большая Белева, Ярославская область, , 09:17 — REGNUM В Ярославской области в квартире жилого дома взорвался баллон с пропаном, сообщает региональный главк МЧС РФ. Инцидент произошел в двухэтажном доме в населенном пункте Большая Белева (Рыбинский район). Взрыв произошел в результате утечки из пропанового баллона. «В результате взрыва есть пострадавшие», — говорится в сообщении МЧС. Повреждены межкомнатные стены дома, выбиты стекла в пяти квартирах. Несущие конструкции здания не пострадали.

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