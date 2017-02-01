В Омске локализован пожар в цехе пиломатериалов

Омск, , 08:51 — REGNUM В Омске сотрудники МЧС РФ локализовали пожал на предприятии по производству пиломатериалов, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 7 утра по местному времени (4:00 мск), огонь стремительно распространялся по одноэтажному зданию цеха по производству пиломатериалов.

Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. К 8:55 по местному времени (5:55 мск) огонь был локализован.

На месте происшествия работают 55 человек личного состава, задействовано 14 единиц спецтехники.