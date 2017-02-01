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Власти Малайзии: 5 китайских туристов числятся пропавшими

Происшествия
Туристы, находившиеся на борту в спасательных жилетах, были выброшены течением

Куала-Лумпур, 1 февраля 2017, 07:17 — REGNUM  Малайзийские власти сообщили о продолжении спасательной операции по поиску пяти китайских туристов и членов команды судна, потерпевшего крушение в субботу, передает 1 февраля China Daily.

Как стало известно, судно с 28 китайскими туристами и тремя членами экипажа потеряло контакт с берегом после того, как покинуло порт города Кота-Кинабалу. Как выяснилось, в результате серьёзного шторма судно пошло ко дну.

Туристы, находившиеся на борту в спасательных жилетах, были выброшены течением. Позже их, после 30 часов нахождения в воде, спасли малазийские рыбаки.

Не считая шести пропавших без вести, трое туристов были найдены погибшими, в то время как 22 человека, включая капитана корабля и еще одного члена экипажа, были спасены. Сейчас они с солнечными ожогами и обезвоживанием находятся на лечении в госпитале города Кота Кинабалу.

Как сообщили малайзийские власти, владелец судна и два спасшихся члена экипажа были задержаны по обвинению в причинении вреда по неосторожности.

31 января Министерство иностранных дел КНР запросило малайзийскую сторону продолжить поисково-спасательную операцию, а также выразило надежду, что «малайзийская сторона проведет справедливое и объективное расследование, чтобы как можно скорее узнать причину произошедшего».

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Происшествия на воде
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