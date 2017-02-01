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В Берлине задержали трёх предполагаемых участников ИГ

Происшествия
Задержанные посещали ту же мечеть, что и организатор теракта на рождественской ярмарке в Берлине

Берлин, 1 февраля 2017, 04:02 — REGNUM  Полиция в Берлине задержала трёх предполагаемых участников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Bild.

По информации издания, все задержанные посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и организовавший атаку на рождественской ярмарке в Берлине террорист Анис Амри.

Отмечается, что двое задержанных постоянно проживают в германской столице, а третий является гражданином Турции. Полиция полагает, что все они имеют тесные связи с террористами в Сирии и Ираке.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски. По предварительной информации, каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у них конкретных планов по совершению атак в Берлине, обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря грузовик Scania протаранил группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы.

Объявленный в розыск по подозрению в совершении атаки 24-летний тунисец Анис Амри позднее был ликвидирован в Италии при перестрелке с правоохранителями.

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