На севере Камчатки сгорел служебный дом синоптиков

Пожар произошел еще 1 января, но известно об этом стало только сейчас

Петропавловск-Камчатский, , 03:48 — REGNUM

На Камчатке в нежилом поселке Верхне-Пенжино на севере региона произошел пожар в служебно-жилом доме самой северной метеостанции региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, пожар произошел еще 1 января, но известно об этом стало только накануне, так как за помощью к пожарным никто не обращался.

В результате пожара никто не пострадал, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Камчатского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Ишонин. «У нас там было два человека, средства связи и личные вещи сотрудников. Никто не пострадал. Ущерба практически нет. Людей эвакуировали. Сейчас станция работает в полуавтоматическом режиме, но вскоре мы планируем поставить там автоматическую станцию», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас на Камчатке более 35 различных станций, часть из которых находится в труднодоступных местах. Поселок Верхне-Пенжино находится более чем в 1 тыс. км от региональной столицы — Петропавловска-Камчатском. В нем никто не живет, поэтому нет и пожарного поста.