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Женщина выпала с 14 этажа здания госинспекции по недвижимости в Москве

Происшествия
Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию
Машина скорой помощи
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машина скорой помощи

Москва, 1 февраля 2017, 01:33 — REGNUM  Женщина выжила после падения из окна верхнего этажа здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошёл днём 31 января в Беринговом проезде. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. По информации очевидцев, выпав из окна 14 этажа женщина упала в сугроб, что и спасло ей жизнь.

Пострадавшая была передана медикам. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию, где ей в настоящее время оказывается помощь.

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Падения из окон
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