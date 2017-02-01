Женщина выпала с 14 этажа здания госинспекции по недвижимости в Москве
Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию
Москва, 1 февраля 2017, 01:33 — REGNUM Женщина выжила после падения из окна верхнего этажа здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Инцидент произошёл днём 31 января в Беринговом проезде. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. По информации очевидцев, выпав из окна 14 этажа женщина упала в сугроб, что и спасло ей жизнь.
Пострадавшая была передана медикам. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию, где ей в настоящее время оказывается помощь.
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