Женщина выпала с 14 этажа здания госинспекции по недвижимости в Москве

Москва, , 01:33 — REGNUM Женщина выжила после падения из окна верхнего этажа здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошёл днём 31 января в Беринговом проезде. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. По информации очевидцев, выпав из окна 14 этажа женщина упала в сугроб, что и спасло ей жизнь.

Пострадавшая была передана медикам. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию, где ей в настоящее время оказывается помощь.