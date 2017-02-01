Среда, 01 Февраля 2017 года
00:14:02 МСК

Птичий грипп: в Камбодже обнаружен вирус H5N1

Происшествия
Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на юго-востоке страны

Пномпень, 31 января 2017, 21:08 — REGNUM  Власти Камбоджи сообщили о вспышке вируса птичьего гриппа H5N1 на ферме в юго-восточной части страны, заявили представители Международного эпизоотического бюро (МЭБ), сообщает 31 января Reuters.Вирус был обнаружен в провинции Свайриенг на прошлой неделе, 68 кур погибли, еще 322 птицы отбраковали.

Напомним, в конце прошлого года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в КНР, Южной Корее и Японии, а также в ряде стран Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальный центр контроля и профилактики заболеваний КНР опубликовал заявление, согласно которому с 25 января в Китае вводятся дополнительные меры по профилактике птичьего гриппа. Принятие данной меры произошло вскоре после того, как в провинции Хэнань от опасной болезни скончались еще 2 граждан КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР сообщили еще о двух случаях заражения вирусом H7N9

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Птичий грипп
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны
Улан-БаторМонголия Экономика Монголии Экономика
NB!
31.01.17
Суд над ополченцем ЛНР из Латвии пройдет в закрытом режиме
РигаЛатвия Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
31.01.17
Евро слабый, но рубль еще слабее
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Ученые: Древнейший предок животных и человека был «зубастым мешком»
ПекинКитай Научные исследования Наука
ещё главное