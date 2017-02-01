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Журналисты из Донбасса и РФ получили ранения в результате артобстрела ВСУ

Происшествия
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Прикрытие
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прикрытие

Донецк, 31 января 2017, 20:27 — REGNUM  В Донецке (ДНР) в результате артиллерийского обстрела ВСУ ранения получили журналист и оператор Донецкого агентства новостей (ДАН). Об этом сегодня, 31 января, сообщает вышеупомянутое СМИ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел позиций войск ДНР в районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки.

Так, в Киевском районе Донецка под массированный артиллерийский обстрел попала группа журналистов, сотрудники МЧС ДНР и представители местной администрации. Среди журналистов были представители российских СМИ.

Поступила информация, что ранен также оператор телеканала Life Павел Чуприн. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу.

Министерство обороны ДНР выделило автомобиль, который смог эвакуировать журналистов из-под обстрела.

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