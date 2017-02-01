СМИ: В Конго при крушении двух Ми-24 погибли два российских вертолетчика

Посольство РФ заявило, что граждан России на борту разбившихся вертолетов не было

Браззавиль, , 19:59 — REGNUM При катастрофе двух вертолетов Ми-24 в горном районе республики Конго погибли два российских вертолетчика, сообщает RT.

По информации командования армии Демократической республики Конго, при крушении двух боевых вертолетов Ми-24 в провинции Северное Киву на границе с Руандой и Угандой погибли два российских пилота, а еще один российский вертолетчик попал в плен к конголезской незаконной вооруженной группировке М23. По словам представителей армии республики Конго, вертолеты разбились в горном районе из-за сложных метеорологических условий.

Сообщается, что вертолеты участвовали в военной операции против этой группировки.

Стоит отметить, что посольство РФ заявило, что граждан России на борту разбившихся вертолетов не было.

Кроме того, агентство Reuters сообщило, что боевики группировки М23 захватили в плен четырех членов экипажа военного вертолета, потерпевшего катастрофу в восточной части республики Конго. По данным агентства, трое из них погибли от пыток. При этом агентство ничего не сообщает о гражданстве погибших.

В свою очередь, представитель политического крыла группировки M23, базы которой расположены в Уганде, опроверг нахождение его бойцов на территории Демократической республики Конго.

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