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За год в Литве возбуждается 1,5 тыс. дел в связи с насилием над детьми

Происшествия
И это только самые очевидные случаи насилия

Вильнюс, 31 января 2017, 19:37 — REGNUM  Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис встретился с контролером по защите прав детей Эдитой Жёбене, с которой обсудил прорехи в системы контроля над правами детей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в Сейме Литвы.

Контролер по защите прав детей информировала, что в Литве в связи с преступной деятельностью в отношении детей за год возбуждается около 1500 дел, но предполагается, что это только 10% от общего числа случаев, которые доходят до суда. По мнению главы литовского парламента, ныне действующие системы между собой не согласовывают действия, не обмениваются имеющейся информацией. По его мнению, необходимо как можно быстрее договориться по поводу централизованного учреждения.

«Меня не устраивает нынешняя ситуация, когда самоуправления организовывают защиту прав детей и контролируют деятельность служб по защите прав детей. Такая система порочна и неправильна, она не гарантирует компетенции, качества работы и оперативности. Мы должны думать об отделении подведомственности, чтобы те работники не лишились полномочий из-за решения муниципальных политиков. Необходимо, чтобы сотрудники служб, работающие с семьями и детьми, действовали согласно четко установленному порядку», — говорит Пранцкетис и утверждает, что он поощряет централизацию отделений по защите служб детей.

В феврале будет организована внеочередная сессия Сейма для обсуждения вопросов прав детей. Сейчас идут дискуссии о необходимых поправках, защищающих детей от насилия. Помимо вопросов, которые нужно решать, Пранцкетис упомянул ситуации, когда в семье живет опасный человек, но специалисты по защите прав детей не знают об этом.

«В первую очередь системы должны договариваться между собой. Ужасный случай в Кедайняй говорит о том, что опекунов и приемных родителей постоянно проверяют, но если в семье появляется чужой человек с криминальным прошлым, никто не обращает на это внимания. Была информация о том, что в прошлом этот человек применял насилие, но она не дошла до служб по защите прав детей, а последствие очень печальное и трагичное», — сожалел спикер Сейма.

Пранцкетис надеется, члены Сейма должным образом подготовятся к внеочередной сессии и не будут препятствовать принятию необходимых поправок. «Мы не можем застревать на дискуссии о том, является ли бедность причиной насилия над детьми. По моему мнению, бедность — причина всесторонне поддерживать семью, а не искать способы, как отобрать детей», — говорит глава Сейма и утверждает, что в представленном Жёбене материале видно, что насилие над детьми применяется и в состоятельных, образованных семьях.

Пранцкетис считает, что при всестороннем решении вопросов защиты прав детей необходима высокая активность общества, которая выросла бы в национальное движение, защищающее права детей, и приветствует все инициативы, которые создаются для того, чтобы остановить случаи насилия над детьми. «Мы должны быть очень активными, когда рядом происходят преступления, потому что это может спасти жизни», — сказал он.

Напомним, в Литве вызвало широкий резонанс убийство 4-летнего ребёнка. Предположительно, мальчика забили до смерти биологическая мать и её сожитель. По данным полиции, убийцы были трезвыми.

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Семейное насилие
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