Власти Литвы заметили, что в стране дети гибнут от рук родителей

Вильнюс, , 19:31 — REGNUM В Литве широкий резонанс вызвало убийство 4-летнего ребёнка, предположительно, биологической матерью и её сожителем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 января.

Находящейся на каникулах парламент готовится выйти на внеочередную сессию. Тем временем как представители правительства, так и власти предлагают разные инициативы по предотвращению всплесков насилия в ближнем окружении. Пока правительство не может принять решение относительно определения насилия над детьми и физических наказаний, нельзя даже начать рассматривать обновленную государственную стратегию по предотвращению насилия, считает член Сейма либерал Виктория Чмилите-Нильсен.

Парламентская фракция Саюдиса либералов сегодня встретилась с министром соцзащиты и труда Линасом Кукурайтисом и министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом, чтобы обсудить план действий, которые помогут преградить путь насилию над детьми. «К трагическим событиям никто не готов, но самое плохое, что у министров, ответственных за предотвращение насилия в семье, нет общего видения, что будет сделано, и что нужно сделать. Каждое министерство смотрит на проблему по отдельности. Одни поиски виноватых не помогут Литве подняться со дна, где в контексте Европы мы находимся по статистике смертности детей. Во-первых, необходимо четко в законе установить, что такое насилие, какие существуют его формы, и запретить физическое наказание. Если министерство соцзащиты и труда не способно сделать даже это, если и здесь начнутся поиски так называемых компромиссов — никакая новая стратегия не поможет в борьбе с насилием», — говорит Чмилите-Нильсен.

Политик подчеркивает, что сейчас было бы ошибкой «утонуть в бюрократии», когда нужно предпринять реальные, быстрые решения. Она обращает внимание на то, что уже сейчас есть все условия для того, чтобы утвердить нулевую терпимость к насилию над детьми — парламентский Комитет по защите прав детей уже рассмотрел и одобрил Проект поправок к закону об основах защиты прав детей, который необходимо принять. «Во время предыдущего срока полномочий Сейма было представлено и зарегистрировано более 550 поправок к закону об основах защиты прав детей. Было бы ошибкой, если бы сейчас было создано еще столько же предложений, что привело бы к ещё большей бюрократии», — говорит либерал.

Чмилите-Нильсен на встрече с министрами подчеркнула, что нельзя относиться с терпимостью к тому, что сотрудники правоохранительных органов, расследующие случаи насилия, игнорируют обоснованные выводы медиков, что в допросах детей не участвуют психологи, что неизвестно, какие учреждения должны заботиться о пострадавшем ребенке.

Политик предлагает срочно утвердить план ближайших действий в борьбе с насилием. Во-первых, по её словам, нужно срочно принять прогрессивные поправки к закону об основах защиты прав детей, гарантировав, что закон будет соответствовать интересам детей. Во-вторых, необходимо гарантировать трудовые и финансовые условия для социальных работников, чтобы они могли реально заботиться о семьях. Для этого необходимо корректировать систему государственного финансирования, установить пропорциональную рабочую нагрузку социальных работников и рамки их ответственности, создать условия для качественного выполнения своей работы, предоставить необходимые рабочие средства.

В-третьих, семьям должна оказываться комплексная и регулярная помощь. Насилие над детьми проявляется и в семьях, которые не принадлежат группе социального риска, поэтому необходима индивидуальная методика оценки семьи. В-четвертых, отказываясь от государственных детских домов, необходимо гарантировать условия детям, у которых нет постоянных опекунов. Либералы предлагают узаконить институт профессиональных опекунов, создать возможности неправительственным организациям выполнять работу профессиональных опекунов и специалистов в сфере защиты прав детей.

В-шестых, необходимо гарантировать защиту жертв насилия, расширять и укреплять сеть центров помощи. Нужно создать действующую сеть временных убежищ, предоставить там возможности для получения психологической правовой помощи. В случае насилия или кризиса нужно создать условия для того, чтобы можно было немедленно забрать ребенка из окружения, где применяется насилие, гарантировать оперативную помощь психолога, перенести ребенка в безопасную среду. В-седьмых, необходимо создать центры кризиса для мужчин и женщин, осуществить специальные программы по изменению поведения и решению проблем без применения насилия. В-восьмых, во всех школах должны быть внедрены эффективные программы по предотвращению издевательств, которые развивали бы социальные навыки детей, привлекали бы родителей и сообщества. Программа по предотвращению издевательств должна осуществляться и в дошкольных учреждениях.