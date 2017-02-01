Полиция Малайзии задержала трех подозреваемых в связях с ИГИЛ

Куала-Лумпур, , 19:22 — REGNUM Сотрудники антитеррористического отдела Королевской полиции Малайзии задержали трех человек, подозреваемых в связях с радикальной организацией «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 31 января CNA.

Среди задержанных находится один из сотрудников службы безопасности авиакомпании Malaysia Airlines. Сотрудники полиции заявили, что представитель службы безопасности «задержан … для оказания помощи в расследовании».

«Авиакомпания отнеслась к данному случаю очень серьезно и приняла срочные меры, чтобы гарантировать безопасность своих операций», — заявил пресс-секретарь Malaysia Airlines.

Один из задержанных вместе со своей женой планировал присоединиться к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, другой задержанный угрожал взорвать офис главы мусульманской общины в штате Негри-Сембилан.

Напомним, подозреваемые были арестованы в период с 27 по 29 января во время проведения рейдов в штатах Паханг и Куала-Лумпур.

Ранее в Малайзии было задержано более 260 сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сейчас они отбывают наказание в виде лишения свободы. Около 60 граждан Малайзии присоединились к террористам в Сирии, 14 из них стали смертниками.

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