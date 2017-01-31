Белгородские следователи разбираются в причинах смерти ребенка в больнице

Белгород, , 18:24 — REGNUM В Белгороде по факту смерти полуторагодовалого ребенка в больнице проводится проверка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, родители ребенка обратились в следственные органы 30 января. Доследственная проверка была организована в тот же день.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала указанных в обращении лечебных учреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщают местные СМИ, ребенок заболел в декабре 2016 года, но родители считают, что ему поставили неверный диагноз и лечили неправильно. 21 января ему в Белгородской областной клинической больнице диагностировали проблемы с желудочно-кишечным трактом и решили не госпитализировать. Дома ему снова стало хуже, и ребенок опять попал в больницу — уже в машине скорой помощи. Его поместили в реанимацию, но спасти не смогли — 27 января ребенок умер.