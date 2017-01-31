Арестован анестезиолог, подозреваемый в изнасиловании пациентки в Подольске
Подольск, Московская область, 31 января 2017, 17:29 — REGNUM Арестован анестезиолог-реаниматолог подольской больницы, подозреваемый в изнасиловании пациентки, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.
По информации СК, следствием установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2017 года дежурящий в реанимационном отделении больницы врач, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 43-летнюю пациентку, находящуюся в беспомощном состоянии и неспособной оказать ему сопротивление.
По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, накануне СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении врача подольской больницы, подозреваемого в изнасиловании беспомощной пациентки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Подольске задержан реаниматолог горбольницы, надругавшийся над пациенткой