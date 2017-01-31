Арестован анестезиолог, подозреваемый в изнасиловании пациентки в Подольске

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Подольск, Московская область, , 17:29 — REGNUM Арестован анестезиолог-реаниматолог подольской больницы, подозреваемый в изнасиловании пациентки, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

По информации СК, следствием установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2017 года дежурящий в реанимационном отделении больницы врач, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 43-летнюю пациентку, находящуюся в беспомощном состоянии и неспособной оказать ему сопротивление.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, накануне СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении врача подольской больницы, подозреваемого в изнасиловании беспомощной пациентки.

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