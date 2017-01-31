Почти 50 человек стали жертвами сильных морозов и снегопадов в Афганистане

Кабул, , 17:25 — REGNUM По крайней мере 47 человек погибли за последние три недели из-за морозов и сильных снегопадов в северной афганской провинции Джаузджан, сообщает 31 января Deutsche Presse Agentur.

«В течение последних нескольких недель десять женщин родили мертвых младенцев, так как их не смогли доставить в медицинские учреждения… Двое детей погибли при сходе лавины, когда они пытались добраться до соседней деревни», — сказал губернатор района Дарзаб Рахматулл Хашир.

В районе Дарзаб находится одна поликлиника и семь мобильных госпиталей, однако из-за сильных снегопадов дороги в горных районах заблокированы снегом.

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