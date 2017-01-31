В Екатеринбурге горел дворец спорта

Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM В Екатеринбурге днём 31 января горел культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Пожар охватил площадь в 120 квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС России по Свердловской области.

Горели душевая в помещении фитнес-клуба, раздевалка и кресла ледовой арены. Из здания эвакуировали 205 человек. В тушении огня были задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека.

Пожар удалось локализовать и затем полностью ликвидировать. Сотрудники комплекса подсчитывают ущерб.

Дворец был построен в 1972 году. В 2006-м его реконструировали. В 2016-м на ледовой арене дворца прошёл Чемпионат России по фигурному катанию.