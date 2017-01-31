Вторник, 31 Января 2017 года
19:24:49 МСК

Час ждала скорую на морозе: на Ставрополье проверят действия врачей

Происшествия
Прохожие утверждают, что женщина пролежала на морозе в бессознательном состоянии целый час, ожидая приезда скорой помощи
Мороз
skeeze
Мороз

Ставрополь, 31 января 2017, 16:52 — REGNUM  В Ставропольском крае будет дана правовая оценка действиям врачей скорой помощи, которые долго добирались после вызова. Возмущение общественности вызвало то, что пожилая женщина пролежала на морозе без сознания в ожидании помощи врачей. Возмущение вызвали и действия полицейских. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел в городе Изобильном. Поводом для проверки послужил материал, опубликованный на местном портале «Блокнот Ставрополь».

Автор материала утверждает, что помощи врачей пожилой женщине, которой стало нехорошо на улице, пришлось ждать час после вызова скорой помощи.

Инцидент произошел 26 января. 70-летнюю женщину, лежавшую на снегу, обнаружили прохожие. Женщина была одета в пальто и берет. Рядом с ней лежала сумка с продуктами.

Прохожие вызвали полицейских, которые увидели, что женщина без сознания, и решили, что она, якобы, пьяна. Они вызвали скорую помощь и уехали.

Прохожие пытались оказать помощь женщине в течение 20 минут: принесли одеяла, подстилки и снова вызвали скорую помощь. Очевидцы утверждают, что ожидание медиков проходило под присмотром полицейских, которые не сразу согласились взять женщину в машину.

Скорую помощь жители вызывали еще четыре раза. Как утверждают очевидцы, первый вызов произошел около 18:00, и только в 19:03 врачи были на месте.

В СКР сообщили, что следователям проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям сотрудников полиции и работников станции скорой медицинской помощи. Они понесут наказание, в том числе, в зависимости от последствий их промедления для женщины.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что руководство Изобильненского отдела уже проводит служебную проверку в отношении сотрудников, которые несли службу в тот день. Им грозит дисциплинарная ответственность, после чего они будут ждать процессуального решения Следственного комитета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное