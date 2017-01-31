Час ждала скорую на морозе: на Ставрополье проверят действия врачей

Прохожие утверждают, что женщина пролежала на морозе в бессознательном состоянии целый час, ожидая приезда скорой помощи

Ставрополь, , 16:52 — REGNUM В Ставропольском крае будет дана правовая оценка действиям врачей скорой помощи, которые долго добирались после вызова. Возмущение общественности вызвало то, что пожилая женщина пролежала на морозе без сознания в ожидании помощи врачей. Возмущение вызвали и действия полицейских. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел в городе Изобильном. Поводом для проверки послужил материал, опубликованный на местном портале «Блокнот Ставрополь».

Автор материала утверждает, что помощи врачей пожилой женщине, которой стало нехорошо на улице, пришлось ждать час после вызова скорой помощи.

Инцидент произошел 26 января. 70-летнюю женщину, лежавшую на снегу, обнаружили прохожие. Женщина была одета в пальто и берет. Рядом с ней лежала сумка с продуктами.

Прохожие вызвали полицейских, которые увидели, что женщина без сознания, и решили, что она, якобы, пьяна. Они вызвали скорую помощь и уехали.

Прохожие пытались оказать помощь женщине в течение 20 минут: принесли одеяла, подстилки и снова вызвали скорую помощь. Очевидцы утверждают, что ожидание медиков проходило под присмотром полицейских, которые не сразу согласились взять женщину в машину.

Скорую помощь жители вызывали еще четыре раза. Как утверждают очевидцы, первый вызов произошел около 18:00, и только в 19:03 врачи были на месте.

В СКР сообщили, что следователям проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям сотрудников полиции и работников станции скорой медицинской помощи. Они понесут наказание, в том числе, в зависимости от последствий их промедления для женщины.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что руководство Изобильненского отдела уже проводит служебную проверку в отношении сотрудников, которые несли службу в тот день. Им грозит дисциплинарная ответственность, после чего они будут ждать процессуального решения Следственного комитета.