В Рязани возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки

Ущерб от действий неустановленных пока людей составил более 530 тысяч рублей

Рязань, , 16:38 — REGNUM В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Ибреда в Шиловской районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в результате погибла рыба. Ущерб оценивается в 530 тысяч рублей.

Материалы проверки поступили в районный отдел полиции еще в ноябре 2016 года. Позже полицейские подтвердили, что рыба умерла из-за загрязнения реки неустановленными лицами.

«Вместе с тем, по результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге уголовное дело по ч.1 ст.250 УК РФ «Загрязнение водного объекта, повлекшее причинение существенного вреда биологическим ресурсам» было возбуждено только в январе 2017 года. Сейчас ведется расследование.