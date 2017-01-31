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Аксенов о деле «26 февраля»: «Ожидаем решений»

Происшествия
Глава Крыма попросил его больше в суд не вызывать, но в случае необходимости готов ответить на вопросы

Симферополь, 31 января 2017, 16:01 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксенов выступил качестве свидетеля по делу в отношении Ахмета Чийгоза — о беспорядках 26 февраля 2014 года — в Верховном суде Крыма 31 января. Об этом написал сам Аксенов на странице в соцсети.

«Заседание длилось более трех часов. Дал суду все пояснения, ответил на вопросы защиты и прокуратуры. Естественно, защита пытается доказать, что Чийгоз не является организатором и находился на площади перед крымским парламентом по своим личным делам. На мой взгляд, это неправда», — написал Аксенов.

«Максимально открыт и готов сотрудничать со следствием и судом. Ходатайствовал, чтобы дальнейшее рассмотрение проходило без моего участия. Тем не менее, если ко мне будут дополнительные вопросы, то я такой же гражданин, как и все, поэтому готов прийти и ответить на все возможные вопросы», — добавил глава Крыма.

«Материалов по данному делу и свидетелей много, поэтому практически все вопросы следствие уже прояснило. Ожидаем решений. Истина должна быть установлена», — подчеркнул Аксенов.

Столкновения между сторонниками воссоединения Крыма с Россией и его противниками произошли в Симферополе в феврале 2014 года. Тогда погибли два человека, а еще 79 получили ранения. Обвиняемым по делу проходит Ахтем Чийгоз, который, по версии следствия, являясь членом «Меджлиса крымских татар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был причастен к организации беспорядков у здания парламента Крыма. Свою вину он не признает.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов выступит в Верховном суде Крыма по «делу 26 февраля»

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Воссоединение Крыма с Россией
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