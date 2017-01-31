Выжила в аварии: жительницу Ставрополья ошибочно признали погибшей

В автоаварии на Ставрополье один человек погиб, четверо получили ранения

Ставрополь, , 15:59 — REGNUM



В Ставропольском крае после аварии женщину признали погибшей, но впоследствии она оказалась живой. В аварии погибла одна женщина. Четверо получили травмы.

Авария произошла накануне, 30 января, около 14:00 в Предгорном районе Ставрополья. На трассе «Ессентуки — Суворовская» столкнулись два автомобиля «Хендай Элантра» и «Нива», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Водитель «Хендай Элантра» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Нивой». В машине женщиной также находился 14-летний сын.

Первоначально были переданы сведения о смерти 43-летней женщины в результате аварии. Однако впоследствии выяснилось, что она жива. Она доставлена в реанимацию с тяжелыми травмами, и сейчас врачи борются за ее жизнь. Ее сын также получил травмы лица и головы и был госпитализирован.

Пассажирка «Нивы», 33 лет, не выжила в этой аварии. Травмы получили ее восьмилетняя дочь и муж. У девочки — перелом руки, у водителя — перелом ребер и ноги. Они госпитализированы.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства аварии, у всех водителей взят анализ на алкоголь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего за сутки 30 января 2017 года на дорогах края произошло пять серьезных автоаварий, в которых девять человек получили травмы и один погиб.